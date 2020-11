CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Continua a crescere la curva dei contagi a Cicciano. Altre 14 persone sono risultate positive nelle ultime 48 ore al covid-19. Ad oggi nell’ex paese della pasta ci sono 174 positivi attivi e 12 guariti con 72 persone in isolamento fiduciario. Lo stesso sindaco Giovanni Corrado ha annunciato di aver rifatto il tampone stamattina e di essere risultato positivo: “Al momento non presento particolari sintomi, se non mal di testa e mal di schiena”. Nei giorni scorsi anche il vicesindaco Gennaro D’Avanzo aveva annunciato di aver contratto il coronavirus.