CICCIANO – Misure restrittive dalla prossima settimana a Cicciano. Dopo i 100 positivi attivi e 9 guariti e 110 in isolamento fiduciario, il sindaco ha annunciato la nuova ordinanza che dovrebbe partire da lunedì: divieto di uscire dopo le 20 su tutto il territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, necessità e urgenza. Divieto assoluto per i minorenni fino a 16 anni di età di uscire, se non accompagnati con i genitori. Tutto questo mentre restano in vigore tutte quelle che sono le aperture fino alle 22 che il dpcm prevede allo stato attuale.