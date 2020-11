Monteforte Irpino, rogo nel parcheggio del centro commerciale “Montedoro”

MONTEFORTE IRPINO – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio divampato nella serata di ieri nel parcheggio del centro commerciale “Montedoro” di Monteforte Irpino. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Avellino che hanno domato il rogo che ha interessato un furgone in sosta. L’intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e a limitare i danni alla parte anteriore del veicolo. Danneggiata anche una vicina struttura in lamiere. Non si sono registrati feriti.