NOLA – In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza regionale 90 del 15/11/2020 relativamente alla ripresa delle attività in presenza dei servizi dell’ infanzia e delle prime classi della scuola primaria, programmata per il 24 novembre, il primo circolo didattico di Nola “Tommaso Vitale” (guidato dalla dirigente Biancamaria Di Ruocco) Piazza Risorgimento, ingresso da via Iacopone da Todi è stato individuato come sede dove poter effettuare i test di screening tamponi rapidi antigenici. I test saranno effettuati a partire dalle 9 alle ore 13 dal 18 novembre al 21 novembre. I test rapidi di screening si effettueranno su base volontaria su personale non docente e docente della scuola dell’ infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria. I test rapidi di screening si effettueranno su base volontaria agli alunni e relativi familiari conviventi della scuola dell’ infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria. Le persone interessate dovranno prenotare al numero verde 800-814-818 attivo dalle 7:30 alle 19:30.