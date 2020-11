SAN GENNARO VESUVIANO (nello lauro) – Il neo sindaco Antonio Russo ha nominato il suo esecutivo. Tre nomi per ora e tutti tecnici in attesa di una modifica dello statuto comunale che porterà il numero complessivo degli assessori esterni a 5. Le Politiche Sociali sono state affidate a Sonia Napolitano avvocato civilista e segretario dell’Ordine forense di Nola, Lavori Pubblici all’ingegnere Antonio Gesualdo, un passato da dirigente al Comune di Nola, mentre per il Bilancio è stato scelto Giuseppe Tarantino, commercialista e dirigente dell’Asl di Caserta. Il 51enne Tarantino, in passato candidato sindaco e capogruppo consiliare di opposizione a Cicciano, ha una lunga esperienza nell’Azienda Sanitaria Locale prima a Napoli e poi a Caserta dove si occupa della delicata gestione delle risorse finanziarie e di far quadrare i conti. Ora la nuova “sfida” a San Gennaro Vesuviano: “Sono onorato dell’incarico che mi ha conferito il sindaco Antonio Russo – dice Tarantino – cercherò di mettere le mie conoscenze e le mie competenze in campo economico al servizio dell’amministrazione e dare il mio contributo di idee a San Gennaro Vesuviano e ai suoi cittadini. E’ una delega importante e delicata che cercherò di gestire nel miglior modo possibile con la collaborazione di tutti”.