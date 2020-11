SAVIANO – I carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato d’ebbrezza e di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti Andrea Tedeschi (29enne della provincia di Avellino già noto alle forze dell’ordine) e denunciato una ragazza 27enne incensurata. I militari – percorrendo il corso Italia di Saviano – li hanno visti a bordo di un’utilitaria e gli hanno intimato di fermarsi. Il 29enne ha invece deciso di tentare la fuga e ne è nato un inseguimento. La corsa è durata circa 4 chilometri fino a quando il giovane non ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato in un cancello di un’area parcheggio a Piazzolla di Nola. I due, rimasti fortunatamente illesi, non si sono arresi ed hanno tentato di fuggire a piedi nelle vicine campagne ma sono stati bloccati dopo una breve colluttazione. Per i giovani è scattata anche la sanzione per non aver rispettato le norme anti-covid relative al divieto di uscire dopo le 23 e per lo spostamento interprovinciale se non per i comprovati motivi previsti dalla Legge. L’auto è stata sequestrata. Per l’arrestato, invece, l’autorità giudiziaria ha deciso la sottoposizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.