Si è concluso con il ferimento e l’arresto di un 44enne con vari precedenti di polizia il tentativo di rapinare una coppia da parte di due uomini, di cui uno armato, ieri a Torre del Greco. La vittima della rapina, infatti – si apprende dalla Questura di Napoli – era un poliziotto in borghese del Nucleo Scorte in compagnia della sua fidanzata che, dopo essersi qualificato e intimato l’alt, ha estratto la pistola d’ordinanza sparando un colpo d’arma da fuoco che ha ferito alle gambe uno dei rapinatori mentre il complice si dava alla fuga. Il fatto e’ avvenuto in via Calastro, dove la coppia sostava in auto. L’agente, con l’aiuto di una volante del commissariato di Torre del Greco, ha subito soccorso l’uomo che, condotto in ospedale, è stato medicato e dimesso. Si tratta di Carlo Autiero, 44enne napoletano: per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.