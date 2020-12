Cicciano, pretende denaro e picchia il padre e la zia: arrestato 25enne

CICCIANO – I carabinieri della stazione di Cicciano, insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 25enne del posto. Un vicino di casa ha sentito grida strazianti provenire dall’abitazione del padre e della zia del 25enne e ha allertato il 112. L’uomo li ha picchiati e minacciati, pretendendo denaro che avrebbe probabilmente speso per acquistare droga. Secondo quanto accertato dai militari, episodi di questo tenore non erano una novità. Finito in manette, il giovane è stato accompagnato al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.