È un natale all’insegna della prevenzione quello promosso dall’amministrazione comunale di Casamarciano guidata dal sindaco Carmela De Stefano. In vista delle imminenti festività il comune ha predisposto tamponi faringei gratuiti per tutti i commercianti che lavorano in paese, forze dell’ordine, sanitarie e per chi rientra da una regione diversa o dall’estero. L’iniziativa è dell’assessore alla sanità Pietro Tortora e rientra nell’ambito di una programmazione tesa al contenimento della diffusione del virus. Gli screening gratuiti, su base volontaria, si terranno nel pomeriggio di lunedì 21 e martedì 22 dicembre nella sede della protezione civile. È obbligatoria la prenotazione al numero 081 19843517. “Uno screening necessario – spiega l’assessore Tortora – per avere la situazione epidemiologica locale sotto controllo, in particolare in questi giorni festivi dove, seppur con limitazioni, c’è un flusso maggiore di persone in giro ed un possibile rientro da fuori. Lavoriamo per assicurare sicurezza e protezione alla comunità”.