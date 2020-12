Gli agenti del commissariato Dante e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via del Formale per una segnalazione di schiamazzi provenienti da un’abitazione. I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno sorpreso otto napoletane tra i 43 e i 77 anni, di cui quattro con precedenti di polizia, che stavano giocando a tombola e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.