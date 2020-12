FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi Raffaele Capasso, 43enne di Frattamaggiore. Sono intervenuti in uno stabile di via don Minzoni a Frattamaggiore dove era stata segnalata una lite condominiale. Diverse le persone, quasi tutti imparentate, che discutevano animatamente sulla gestione del condominio. Quando i carabinieri sono arrivati, il litigio era ancora in corso e Capasso brandiva un grosso coltello da cucina. Lo ha lasciato cadere e poi si è scagliato a mani nude contro i carabinieri. Ha provato a colpirli con calci e pugni ma è stato bloccato. Finito in manette è stato accompagnato al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.