BRUSCIANO – Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Brusciano nota un’auto percorrere le strade del quartiere popolare “219” e decide di controllare l’autista. L’uomo, un 33enne napoletano, non si ferma e ne nasce uno spericolato inseguimento. La fuga termina a Napoli – nei pressi dell’uscita del centro direzionale della strada statale 162. I militari – approfittando del traffico che ha bloccato il 33enne – sono scesi dalla gazzella e sono riusciti a bloccare l’uomo dopo aver vinto la sua resistenza. Rinvenuta e sequestrata la somma contante di 1500 euro ed un telefono cellulare. L’uomo – arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale – è in caserma in attesa di giudizio. Per i 2 carabinieri 5 giorni di prognosi.