Irpinia, furto a scuola: arrestato 44enne napoletano, complice in fuga

AVELLINO – I carabinieri delle stazioni di Torella dei Lombardi e Castelfranci hanno arrestato un 44enne di Napoli ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato”. Era da poco passata la mezzanotte quando i militari notano un furgone sospetto che, all’“Alt” intimato dai militari effettua una manovra improvvisa per sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento il conducente del veicolo sospetto perde il controllo del mezzo che finisce fuori strada. Immediatamente i Carabinieri bloccano uno dei due malviventi mentre il complice riesce a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, favorito dalla vegetazione e dall’oscurità. All’esito dell’immediata perquisizione, nel furgone viene rinvenuto vario materiale informatico oggetto di furto commesso poco prima nell’istituto scolastico Manlio Rossi Doria di Torella dei Lombardi, perpetrato dopo aver neutralizzato il sistema di allarme presente. Condotto in xaserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il 44enne è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo. La refurtiva, tutto materiale particolarmente costoso ed essenziale per le attività didattiche, soprattutto in questo periodo ove si alternano lezioni in presenza e a distanza, è stato sequestrato in attesa di essere restituita alla scuola e agli studenti. Sono in corso indagini tese all’identificazione del fuggitivo.