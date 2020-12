Nola, l’Auchan chiude dopo 13 anni: oltre 100 dipendenti senza lavoro

NOLA (Nello Lauro) – Domani alle 14 si chiude. Sarà l’ultimo giorno per gli oltre 100 lavoratori dell’Auchan di Nola che si trova nel centro servizi Vulcano Buono. “Ad oggi – riferisce Pietro Menna della Rsa – non ci sono grosse novità riguardanti l’ipermercato, ci sono delle trattative con delle aziende ma ancora nulla di ufficiale. Aspettiamo novità entro la prima settimana del 2021. Stiamo ancora aspettando notizie dai politici ancora assenti e sopratutto la Regione Campania, assente ingiustificata in questa vertenza”. Intanto i lavoratori dal 1 gennaio andranno in cassa integrazione a zero ore: l’ipermercato nolano ha da poco festeggiato i 13 anni di attività. Un pessimo fine anno e un colpo durissimo per il centro disegnato da Renzo Piano.