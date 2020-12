Nola, via alla campagna di vaccinazione all’ospedale “Santa Maria la Pietà”

NOLA (nl) – Arriva anche all’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola la campagna di vaccinazione anti covid 19. Giovedì 31 dicembre sarà il Vday nolano: il personale medico e sanitario sarà vaccinato come già avvenuto in tante strutture ospedaliere italiane. Adesione quasi totale (è su base volontaria) dei lavoratori del presidio che non si sentono privilegiati, “ma disponibili, oltre che per la nostra salute e la maggiore esposizione lavorativa, anche per incoraggiare le persone che lo riceveranno nei prossimi mesi”. Il primo nolano a ricevere il vaccino sarà il medico chirurgo Guido Lombardi.