QUALIANO – Ha tentato di raggirarlo con la ormai nota e triste truffa dello specchietto, ma questa volta non gli è andata bene ed è stato arrestato dai carabinieri. A finire in manette Vincenzo Bevilacqua, 48enne di Qualiano. Il fatto è avvenuto a Qualiano e l’uomo – nel percorrere una strada della cittadina – ha simulato l’impatto con un’altra auto in transito guidata da un 63enne. Il 48enne lo ha rincorso e lo ha obbligato a fermarsi: voleva 300 euro per il “torto” subito, uno specchietto rotto. La vittima non aveva quel denaro con se e allora si sono recati presso uno sportello bancomat. La truffa si era quasi consumata ma fortunatamente – a rovinare i piani del 48enne – sono arrivati i militari della stazione di Qualiano. I militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte della figlia dell’anziana vittima – sono arrivati in tempo e hanno bloccato il 48enne davanti all’Atm e lo hanno arrestato. Perquisita l’auto del truffatore, sono stati rinvenuti e sequestrati la parte in plastica dello specchietto e un martello presumibilmente utilizzato per simulare l’impatto con l’auto della vittima. L’arrestato è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.