ROCCARAINOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un contributo volontario d’amore per realizzare una statua a grandezza naturale di Diego Armando Maradona. Poi una petizione per chiedere al comune di poter installare l’opera nella rotonda dove ci sono le strutture sportive e contestualmente intitolare la strada al fuoriclasse argentino-napoletano più amato di sempre. E’ questa l’idea di un gruppo di amici tifosissimi degli azzurri che stanno anche costituendo il “Napoli Club” a Roccarainola. Tutto partito da un messaggio whatsapp e poi diventato virale tra gli amici (sono già un centinaio) che condividono la passione per i colori azzurri e la venerazione per D10S. La statua del “Pibe de Oro” in azione con maglia partenopea, che sarà realizzata da un artista di Cicciano, dovrebbe essere pronta in un mese circa e potrebbe essere posizionata all’inizio della strada che conduce allo stadio comunale intitolato alla memoria di “Vincenzo Ottaviano”, alla piscina e al percorso pedonale inaugurato nel 2020 in quella che nelle intenzioni dei tifosi si chiamerà Diego Armando Maradona.