Saviano, il Comune conferma: nessun aumento sulle aliquote Imu

SAVIANO – L’assessorato alle Politiche Economiche ed Infrastrutturali, settore Tributi ed Economato, al fine di rassicurare i contribuenti precisa che, come chiarito nell’apposita deliberazione con cui vengono fissate le percentuali di prelievo per l’anno in corso, l’amministrazione comunale di Saviano ha lasciato inalterato il prelievo a carico del singolo contribuente e, nella sostanza, le misure stabilite per il 2019, ma che per effetto del accorpamento con inglobamento, per legge, della Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) all’Imu, a partire dal 2020, l’aliquota effettiva di quest’ultima imposta appare maggiore rispetto a quella indicata nell’anno 2019. Tuttavia, sommando quanto versato per l’Imu a quello per la Tasi nel 2019, si vedrà che l’importo di tale somma corrisponde a quello dell’Imu per l’anno 2020. In altre parole, se l’aliquota Imu 2019 era pari all’7,6 ‰ e quella Tasi 2,0 ‰ quella dell’Imu 2020 è diventata 7,6 + 2,0 = 9,6 ‰ .