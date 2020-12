Torre del Greco, 200 grammi di hashish sotto il sedile dell’auto: arrestato

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un uomo alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto, sotto il sedile, due panetti di hashish del peso di 200 grammi. G. F., 25enne corallino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.