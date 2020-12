Volla, tabelloni pubblicitari abusivi: fioccano le multe della polizia locale

VOLLA – Multe per un totale di 12500 euro. Sono quelle che si sono visti elevare a Volla i responsabili di installazioni abusive di tabelloni pubblicitari. L’operazione è stata resa nota dopo i controlli effettuati sul territorio predisposti dal comandante della polizia locale, il tenente colonello, Giuseppe Formisano tesi al rispetto delle norme previste in materia di Covid-19. Gli agenti hanno accertato l’installazione di numerose nuove tabelle pubblicitarie sul territorio cittadino. Da un controllo effettuato presso l’ufficio tecnico comunale (Ufficio deputato al rilascio delle relative autorizzazioni) le stesse risultavano sprovviste di autorizzazioni. Per questo motivo sono state comminate 29 multe nei confronti dei rispettivi contravventori con sanzioni pecuniarie, come previsto dal Codice della Strada, per un totale 12.500 euro. Con nota a parte è stato informato il sindaco e richiesto all’ufficio tecnico comunale di procedere al ripristino dello stato dei luoghi con rimozione dell’illecito.