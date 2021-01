Baiano, controlli antidroga: due denunciati e un 30enne di Nola segnalato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato due giovani di Monteforte Irpino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di ieri, i militari hanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Baiano l’autovettura con a bordo la coppia. Il loro anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire in loro possesso circa cinque grammi di hashish e marijuana. La droga è stata sequestrata e a carico dei due giovani è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Un trentenne di Nola è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti: controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Baiano, a seguito di perquisizione personale è stato trovavo in possesso di modica quantità di hashish.