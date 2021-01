Coronavirus a Nola, 10 positivi: scuola Tommaso Vitale resta chiusa

NOLA – Dieci casi di positività e la scuola Tommaso Vitale di Nola resta chiusa. Nuova proroga di sospensione delle lezioni firmata (ordinanza numero 9) dal sindaco di Nola Gaetano Minieri che ha deciso la chiusura fino al prossimo 31 gennaio dopo aver ricevuto la comunicazione di Asl e dirigente scolastico che sei insegnanti, un collaboratore scolastico e tre alunni sono risultati positivi al covid 19. Le lezioni sarebbero dovute ricominciare domani, ma nel pomeriggio di oggi il primo cittadino non ha potuto fare altro che decidere per la nuova proroga di sospensione delle attività in presenza. Cresce anche il malessere di diversi genitori che spaventati chiedono la Dad a oltranza se non si può garantire la sicurezza nella scuola.