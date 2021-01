Lotto e Casinò online: Campania baciata dalla fortuna nell’ultimo mese

La storia ce l’ha insegnato: più la cinghia è stretta, il lavoro latita e l’economia non gira, più paradossalmente la gente tenta la fortuna con il gioco d’azzardo. Chiedere per esempio al mondo delle scommesse, delle slot machines e dei casinò. Con i tradizionali centri da gioco ancora chiusi sul territorio nazionale a registrare il boom nel 2020 è stato il mondo del gioco online. Tutti i principali bookmakers che trovi in strada offrono la possibilità di giocare ugualmente anche da casa, mentre se vuoi iniziare con il gambling più raffinato una lista di casino con bonus senza deposito la trovi a questo collegamento https://wisecasino.net/bonus/ elenco-bonus-senza-deposito .

Tuttavia, talvolta i metodi tradizionali tornano di tanto in tanto a prendersi una rivincita e c’è chi in Campania la scorsa settimana si potrà dire ben contento di aver investito qualche moneta al buon vecchio gioco del lotto presso il tabaccaio di fiducia.

La Campania è stata infatti protagonista assoluta degli ultimi concorsi del Lotto, con vincite per oltre 182mila euro. La più alta è stata centrata ad Aversa, in provincia di Caserta: con un solo euro puntato sui numeri 5-47-52-81 sulla ruota di Napoli, spiega agipronews, un fortunato giocatore ha realizzato una quaterna da 120mila euro, a cui si aggiungono altri 12mila euro vinti con un’altra giocata su tutte le ruote. Si festeggia anche a Casoria (Na) con un terno secco da 22.550 euro, con i numeri 5-26-47. In provincia di Caserta sono state centrate altre due vincite da oltre 13mila euro ciascuna, a Santa Maria Capua Vetere e a Orta di Atella.

Ad ogni modo, anche il mondo del gioco virtuale a volte può regalare delle vincite incredibili che la maggior parte delle persone crede possibili solo attraverso il Superenalotto. Proprio nel casertano infatti, precisamente a Marcianise, un uomo di 64 anni aveva vinto un jackpot da ben 1,7 milioni di euro al casinò online investendo meno di 5 euro durante le ultime festività natalizie.

Per storie come queste però, ce ne sono sempre e comunque centinaia di migliaia che parlano di ripetuti insuccessi. Il consiglio è sempre quello di andarci piano…