NOLA (Nello Lauro) – “Ho avuto notizia di un caso accertato di covid 19 tra gli uffici del giudice di pace di Nola. Le chiedo per la tutela della salute dei cittadini e degli avvocati di disporre, in applicazione dei protocolli sanitari vigenti, interventi urgenti e immediati di sanificazione dei locali”. In poche righe il presidente del Coa di Nola Ciro Sesto si è rivolto al presidente del tribunale Raffaele Picardi per cercare di risolvere una questione sollevata da diversi legali. Uno dei giudici avrebbe contratto il covid già da alcuni giorni senza che nessun ufficio fosse sanificato. Voci di corridoio, messaggi su gruppi whatsapp fino alla richiesta ufficiale: gli avvocati sono in fibrillazione e preoccupati: “Così si lede il diritto alla salute dei cittadini e di coloro i quali frequentano gli uffici. Si parla tanto della tutela e della sicurezza, hanno limitato la nostra libertà personale in funzione della tutela che poi in realtà non viene attuata” commenta in maniera amara uno degli avvocati del foro di Nola.