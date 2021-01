Nola, inseguito per oltre 4 chilometri dai carabinieri: arrestato 38enne

I carabinieri della stazione di Nola hanno arrestato Costel Mustafa, 38enne di origini romene. Durante un posto di controllo in via Vicinale Tora, nei pressi della zona Asi di Nola, ha notato la pattuglia e ha accelerato sperando di seminare eventuali inseguitori. I militari hanno ovviamente ingaggiato un inseguimento e hanno raggiunto il 38enne dopo circa 4 chilometri, nel comune di Roccarainola. Perquisita l’auto è emerso che Mustafa trasportasse rifiuti ferrosi. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e trasporto illecito di rifiuti.