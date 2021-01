Pomigliano d’Arco, busta con minacce e proiettile al sindaco Del Mastro

POMIGLIANO D’ARCO – Intimidazione al primo cittadino di Pomigliano d’Arco Gianluca Del Mastro. E’ lo stesso sindaco a rendere noto l’episodio con un post sulla sua pagina su Facebook Ieri, al Comune di Pomigliano, mi è stata recapitata una busta contenente un messaggio minatorio e un proiettile. “Non è la prima volta – si legge – che sono vittima di intimidazioni di questo genere. Adesso, però, ho deciso di rendere pubblica la vicenda perché desidero che i cittadini sappiano quello che sta accadendo. Ringrazio le forze dell’ordine che mi sono accanto in questo momento particolare. Ho ricevuto messaggi di vicinanza da tutte le forze politiche, anche dall’opposizione. Continuerò a lavorare con forza e determinazione per il bene della Città e per rendere Pomigliano più vivibile nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità. Non lascerò mai che simili episodi possano influenzare l’azione di governo che stiamo portando avanti”.