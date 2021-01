I carabinieri della stazione di Licola hanno dato esecuzione oggi a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, per violenza sessuale aggravata commessa in danno della nipote di 10 anni nei confronti di un 58enne di Pozzuoli, detenuto in carcere per altra causa. In particolare, a seguito della denuncia sporta il 5 giugno 2020 presso il comando Arma dalla madre della minore, sono state attivate immediate indagini dirette da Cristina Curatoli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli appartenente alla IV sezione fasce deboli coordinata dal Procuratore Aggiunto Raffaello Falcone, che hanno consentito di raccogliere plurimi indizi di reità in ordine alla commissione di atti sessuali commessi dall’uomo – nel periodo compreso tra il gennaio e il giugno 2020 – nei confronti della nipote, allorquando era ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione della figlia