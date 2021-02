Autovettura si ribalta: muore un 23enne e feriti altri due giovani nel Sannio

BENEVENTO – E’ di un morto e due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di questa mattina lungo la strada che collega Apice a Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. La vittima è un 23enne di Sant’Arcangelo Trimonte che era alla guida della sua Fiat Punto in compagnia di suo fratello e della sua fidanzata. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto è uscita di strada finendo la corso contro un muro per poi ribaltarsi. In seguito all’urto violento il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto ed è morto sul colpo. Ferite lievi per gli altri due giovani che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.