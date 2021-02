AVELLA – Alla fine è rimasta solo la paura. I vigili del fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi, sono intervenuti ad Avella in via Giosuè Carducci, per un incendio che si è sviluppato in una villetta residenziale. Due le squadre arrivate sul posto, le quale hanno localizzato le fiamme in un locale seminterrato, le hanno spente e messo in sicurezza la struttura. Il nucleo familiare presente al momento dell’accaduto, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.