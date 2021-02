I carabinieri della stazione di Baiano hanno denunciato un 45enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. Circa un mese fa l’uomo, dopo aver letto un annuncio pubblicato su un noto sito online, ha contattato il venditore (residente in un comune del Mandamento Baianese) e, pattuita la somma per l’acquisto di 50 quintali di nocciole, ha pagato 12.500 euro con un assegno bancario risultato falso. All’esito dell’attività d’indagine, scattata a seguito di denuncia da parte della vittima, i militari sono riusciti ad identificare il presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini finalizzate al recupero della merce nonché a risalire all’eventuale illecito mercato.