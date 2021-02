Camposano, prefetto di Napoli nomina commissario prefettizio

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito delle dimissioni di 6 consiglieri su 11 ancora in carica al Comune di Camposano, ha avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale, per la riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. Il prefetto ha, contestualmente, sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio il vice Prefetto Elena Sorrentino incaricandola della provvisoria gestione dell’Ente.