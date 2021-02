Cicciano, furto al cimitero: ladri rubano ottone dai loculi

CICCIANO – Un’amara sorpresa. E’ quella che ha ricevuto questa mattina una cittadina di Cicciano che si è recata al cimitero per una visita ai suoi cari. La donna si è accorta del furto di alcuni anelli in ottone strappati da tre loculi di sua proprietà e di altre tombe nelle vicinanze. Proprio quell’ottone, metallo molto ambito dalle bande perché facilmente rivendibile al mercato nero. Poco dopo la donna ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri della stazione di Cicciano. “Che amarezza,. è difficile davvero accettare una cosa simile: qui c’è poca sorveglianza da parte del Comune” commenta. Già in passato il cimitero era stato oggetto di ripetuti raid da parte di ignoti sempre a caccia del “prezioso” ottone. Il camposanto cittadino non ha telecamere di videosorveglianza: più volte si è parlato di una loro installazione, ma non è ancora avvenuta.