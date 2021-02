Cicciano, “il ristorante a casa”: l’idea anti covid dell’imprenditore

CICCIANO (Nello Lauro) – “Il ristorante a casa”. Sempre più difficile il lavoro per gli imprenditori ai tempi del coronavirus alle prese con i colori delle zone stabilite dai dpcm. Difficile se non impossibile programmare le attività anche a medio termine e allora da Cicciano arriva un nuovo modo di poter “tornare” al ristorante. L’idea è di Nello Altieri, figlio d’arte ed imprenditore nel mondo della ristorazione, che ha creato i “restaurant box”. Sono delle confezioni speciali per 4 persone disponibili già dal prossimo weekend nella storica pasticceria “Altieri” in via Nola a Cicciano. “Ho pensato – commenta Nello Altieri – ad un formato famiglia ed anche ad una sorta di pacco regalo, visto che adesso conoscenti ed amici non possono pranzare e cenare insieme. Abbiamo dall’aperitivo di mare al rustico, un box marinato all’insalata di mare, primi, secondi compresa la frittura e anche un dessert”. Un nuovo modo di fare impresa per non arrendersi alle restrizioni attuali della pandemia e continuare a lavorare nelle difficoltà del momento. “Se non puoi andare al ristorante, il ristorante viene a casa”: è la nuova frontiera del food.