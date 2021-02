CICCIANO (Nello Lauro) – Ci ha preso gusto. Guglielmo Cavezza si conferma tra i migliori pasticcieri di Italia. Il 40enne ciccianese è tra i venti finalisti nell’edizione 2021 del contest “Divina Colomba” (organizzato da Goloasi.it) dove si premiano la “miglior colomba tradizionale” e la “miglior colomba creativa” di Italia. Una giuria tecnica composta da professionisti del settore decreterà il migliore tra i dolci arrivati all’ultimo atto e che prevede l’utilizzo esclusivamente di lievito madre e canditi senza anidride solforosa e proibisce l’uso di conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artifi­ciali. Il maestro pasticciere del bar “Mommy” di Cicciano è in gara per la categoria “miglior colomba tradizionale” in un concorso dove hanno partecipato 242 pasticcieri da tutte le regioni italiane. La finale è prevista per lunedì 1 marzo.