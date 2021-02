Comiziano, discarica abusiva nei pressi dell’istituto alberghiero

COMIZIANO – Una discarica abusiva a cielo aperto nei pressi dell’istituto alberghiero Carmine Russo di Comiziano. E’ quanto ha scoperto un gruppo di volontari di Comiziano che ha fotografato i cumuli di rifiuti abbandonati tra ingombranti, copertoni, lattine di olio, giocattoli e persino un divano. “Si premette – scrivono in una nota – che sul posto è visibile un cartello che riporta la dicitura area video sorvegliata, ma non è installata alcuna tipologia di telecamera. Perché il comune non controlla queste aree così abbandonate al degrado più assoluto? Ora siamo in emergenza sanitaria relativa al covid 19, non vorremmo che poi inizi una seconda epidemia causata da discariche abusive”.