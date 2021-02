CICCIANO – Un caso di coronavirus al liceo “Enrico Medi” di Cicciano. Per questo motivo la dirigente scolastica Anna Iosa ha inviato questa sera a docenti, genitori e alunni la comunicazione ufficiale che domani 11 febbraio “tutti i docenti saranno collegati con le proprie classi con la didattica a distanza secondo il proprio orario”. Nella giornata di domani è prevista una sanificazione straordinaria e la ripresa delle lezioni in presenza è programmata per venerdì 12 febbraio.