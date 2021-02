Coronavirus a Cicciano, sindaco chiude scuole fino al 28 febbraio

CICCIANO (Nello Lauro) – Chiuse le scuole statali di ogni ordine e grado a Cicciano fino al prossimo 28 febbraio. Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado ha firmato nel pomeriggio l’ordinanza numero 106 con la quale ha sospeso la didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici cittadini (a Cicciano ci sono anche il liceo “Enrico Medi” e l’alberghiero “Carmine Russo”) fino alla fine del mese “considerata l’oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto al ricorso autonomo ai test rapidi che non vengono sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi” si legge nell’ordinanza. “La sospensione della didattica in presenza – continua il documento – si rende necessaria anche per agevolare le operazioni di tracciamento delle mappature dei contagi rilevati in ambito scolastico, nonché per consentire l’avvio della campagna vaccinale regionale del personale docente e amministrativo in modo più efficace”. In più il sindaco ha obbligato “tutte le scuole del territorio comunale di comunicare quotidianamente all’amministrazione comunale i dati del contagio riguardanti i propri istituti scolastici, anche in caso di assenza di casi di positività al Covid-19, per consentire la costante verifica del trend epidemiologico”. “Con grande rammarico – dice il primo cittadino di Cicciano – ma sempre nell’ottica di tutelare i nostri piccoli , visto l’aumento continuo dei contagi (ad oggi siamo arrivati a 80 casi positivi attivi), abbiamo deciso di sospendere tutte le attività didattiche in presenza fino al 28 febbraio, augurandoci di uscire quanto prima da quest’incubo”.