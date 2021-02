NOLA (Nello Lauro) – E’ di nuovo preoccupante la situazione all’ospedale “Santa Maria la Pietà di Nola” sul fronte del coronavirus. Dopo un gennaio relativamente tranquillo con molti pazienti per la maggior parte asintomatici e con pochi ricoveri, la curva dei contagi in questi ultimi giorni ha ripreso a salire in maniera significativa. La caratteristica di questa “terza ondata” di casi è che si abbassata di molto la media dei contagiati tra i 40 e 50 anni e con la presenza anche di qualche under 10. A ieri la situazione registrava 12 contagiati e 5 morti (con patologie anche gravi) nel solo weekend nel reparto covid.