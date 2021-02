Coronavirus, attivo nuovo servizio certificato di tamponi rapidi a Tufino

Tamponi a prezzo calmierato a Tufino. Il servizio è stato attivato dalla farmacia Iavarone dal primo febbraio e ha lo scopo di offrire al pubblico un servizio certificato e a costo contenuto (22 euro) grazie ad un accordo tra Federfarma e Regione Campania. Si tratta di test rapidi i cui risultati sono stati equiparati, ai fini diagnostici, al tampone molecolare. I risultati vengono caricati poi sul sistema regionale e resi immediatamente disponibili al medico di medicina generale e all’Azienda sanitaria locale attraverso la consultazione del sito. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 in via IV Novembre a Tufino. Gli orari ed i giorni possono essere modificati a seconda dell’andamento e delle richieste. Le farmacie si avvalgono di personale esperto e qualificato come biologi ed infermieri per l’effettuazione del test. Si tratta, per ora, del primo esempio sul territorio nolano. “Speriamo – dice Domenico Iavarone, titolare della farmacia – di dare il nostro contributo alla popolazione in un momento di grave difficoltà sanitaria e non solo. Lo abbiamo fatto con l’adesione alla campagna “Misuriamo”, che ci ha consentito di distribuire a titolo gratuito pulsossimetri alle famiglie colpite ed in difficoltà e lo abbiamo ribadito offrendo al pubblico anche la misurazione gratuita della saturazione di O2 in farmacia”.