Coronavirus in Campania, scuole restano chiuse fino al 14 marzo

NAPOLI – E’ arrivata la decisione del governatore Vincenzo De Luca sulle scuole della Campania. Come già annunciato ieri è stata firmata l’ordinanza numero: “E’ sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021. “Restano comunque consentite in presenza – è scritto ancora nel documento – le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”. Fuori dalla scuola si “raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativoche non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

ORDINANZA N. 6 DEL 27 FEBBRAIO 2021 – ATTIVITA DIDATTICHE (CLICCA PER SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO)