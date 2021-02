Coronavirus, Torre Annunziata: festa abusiva in un hotel: 57 sanzionati

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata hanno udito schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un ristorante. I poliziotti, una volta entrati, hanno constatato che il locale era addobbato con palloncini, che erano stati allestiti tavoli da buffet anch’essi decorati con candele e festoni e che era stata predisposta una consolle per la musica.

Gli operatori hanno identificato 57 persone, tra invitati e organizzatori alcuni dei quali con pregiudizi di polizia, accertando che era in corso una festa per un compleanno di 43 anni, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, uno degli invitati, un 44enne di Macerata Campania, è stato denunciato per aver violato la misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, cui è sottoposto, perché trovato in possesso di un cellulare. Il gestore del locale è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19; infine, è stata disposta la chiusura della struttura per 5 giorni.