CASAMARCIANO – Il servizio sarà garantito due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 9 alle ore 14. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano con l’assessore alla sanità Pietro Tortora con l’obiettivo di favorire le fasce sociali deboli in un momento storico particolare come questo legato all’emergenza Covid_19. Il via da domani, giovedì 4 febbraio nella sede della protezione civile nel rione Gescal dove gli ottantenni del posto potranno recarsi – previa prenotazione al numero 3427519203 – per essere supportati nella compilazione della domanda di vaccinazione disposta dalla regione Campania. “Ancora una volta dalla parte dei cittadini supportandoli, laddove ne avessero bisogno, nella tutela del loro diritto alla salute – spiega l’assessore Pietro Tortora – Aderire alla campagna di vaccinazione è fondamentale per contenere il rischio contagio ed è per questo che vogliamo dare un aiuto ai cittadini che possono già sottoporsi al vaccino, come gli ottantenni, mettendo a loro disposizione gli strumenti per una corretta compilazione del modulo sulla piattaforma. Il tutto – aggiunge l’assessore Tortora – sarà fatto garantendo le misure di sicurezza in termini sanitari. È importante avere con sè un documento valido di identità, codice fiscale e tessera sanitaria”.