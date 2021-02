I carabinieri della compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli antidroga in tutto il territorio. L’attività ha portato alla segnalazione al prefetto di Avellino di 14 persone di età compresa tra i 18 ed i 55 anni.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Avella, nel pattugliare i comuni del Mandamento Baianese, in distinte occasioni, hanno individuato 14 persone, tutti della zona, i quali all’esito di perquisizioni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, che gli stessi hanno dichiarato di detenere per uso personale. Sottoposti a sequestro 2 grammi di cocaina, circa 13 grammi di hashish e 4 di marijuana.