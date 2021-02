Marano: pistola, munizioni e 85 chili di droga, doppio arresto dei carabinieri

MARANO – I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni Emanuele Pisa, 25enne di Quarto Flegreo. Durante una perquisizione in un box auto riconducibile a Pisa, i militari hanno rinvenuto 11 chili di hashish, 1 chilo di marijuana e 1 chilo di cocaina. Con la droga anche una pistola Beretta mod. 98 con matricola abrasa, 30 munizioni calibro 9×21, 16 cal. 7,65 gfl e alcune uniformi della polizia di stato complete di mostrine. Pisa è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Ancora a Marano, gli stessi carabinieri hanno arrestato Raffaele De Sica, 31enne del posto perché trovato in possesso di 13 chili di cocaina e 59 di hashish. La droga era distribuita in due box auto. Il primo proprio a Marano, il secondo a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Nelle disponibilità di De Sica una vettura modificata per occultare stupefacente: anche quella è stata sequestrata. Anche per il 31enne si sono aperte le porte del carcere. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.