Ottaviano, violano il coprifuoco: sanzionate 17 persone in piazza Mercato

Ieri sera gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ottaviano. Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato in piazza Mercato 17 persone a bordo di 7 veicoli sanzionandole per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l’orario consentito.