Qualiano, 3 pietre di cocaina pura e una serra artigianale in casa: arrestato

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 3 “pietre” di cocaina pura, sigillati sottovuoto e del peso complessivo di 138 grammi. La droga era custodita in una cassaforte, le cui chiavi erano nelle disponibilità dell’arrestato. L’uomo dovrà rispondere – e con lui anche il fratello convivente di 28 anni che è stato denunciato – anche di coltivazione di stupefacenti: in un locale nelle loro disponibilità era stata installata una piccola serra, illuminata, riscaldata e ventilata artificialmente, nella quale erano coltivate 3 piante di cannabis. Due alte 1 metro circa, la terza di 40 centimetri. Il 25enne è stato accompagnato al carcere di Poggioreale