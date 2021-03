Avellino, disturba la messa e inveisce contro i carabinieri: arrestato

Verso le 19.30 di ieri, su richiesta della centrale Operativa del comando provinciale dei carabinieri, la pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino è intervenuta nel capoluogo irpino, presso la centralissima chiesa del Santissimo Rosario: la messa serale della Domenica delle Palme aveva avuto un inaspettato intoppo. Un 45enne di Atripalda, entrato in chiesa con il suo cane, stava disturbando i fedeli impegnati nella funzione religiosa. L’uomo non si è fermato neanche alla vista dei militari. Anzi, all’arrivo dei carabinieri, ha iniziato a inveirgli contro con frasi ingiuriose, rifiutandosi peraltro di fornire le proprie generalità ed opponendo un’energica resistenza. Con non poca fatica i militari sono riusciti a tranquillizzare l’esagitato che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Condotto in caserma, per il 45enne è scattato l’arresto per “resistenza e violenza a pubblico ufficiale”, “rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale” e “detenzione e porto abusivo di arma bianca”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.