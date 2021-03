Il circolo Acli “Giovanni Paolo II” di Casamarciano sostiene anche quest’anno la campagna Uova di Pasqua dell’Ail su tutto il territorio dell’agro nolano. Il presidente Andrea Vitale rinnova l’invito a tutti i soci innanzitutto e ad altri volontari della comunità casamarcianese, affinché donino un’ora della loro giornata alla ricerca contro le leucemie e i mielomi. “È un atto doveroso nei confronti della propria comunità e di chi sta combattendo questa battaglia insieme alle associazioni del territorio, come Elrond,“I Giovani del Futuro Ets”, Gio.V.E. Odv, Paese Sostenibile. Cosi come l’anno scorso, abbiamo raccolto le prenotazioni ed invitato a ritirare, nel rispetto delle norme anti-covid, le uova presso il nostro circolo. I giovani, le donne e i pensionati del circolo Acli vi aspettano per custodire il sogno e la speranza con #ail per #maipiùsosgnispezzati” dice Vitale.