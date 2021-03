CICCIANO (Nello Lauro) – Due medaglie d’argento ai campionati italiani Fipgc e la top ten delle migliori colombe d’Italia. Il maestro pasticciere Guglielmo Cavezza continua a fare incetta di riconoscimenti in tutta Italia. Il 40enne artista del dolce ciccianese ha incassato nel giro di pochissimi giorni tre prestigiose affermazioni: medaglie d’argento nelle categorie colomba classica e colomba innovativa nei campionati tricolori di villa Campolieto ad Ercolano e l’ingresso nei primi 10 (settimo posto) per la sua colomba tradizionale nel contest organizzato da Goloasi.it in Puglia. Il pasticciere del bar “Mommy” è stato già tra i 20 migliori artigiani nel prestigioso concorso nazionale “Mastro Panettone” che dal 2017 riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia e ha centrato il podio nell’edizione del 2019 nella sezione innovativi dell’altro prestigioso contest “Tenzone del Panettone” con “Guendalina”, panettone dedicato alla figlia.