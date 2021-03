Cimitile, Gianmarco Crò ritorna in scena con “Queste strane situazioni”

Nuovo debutto per il giovane attore Gianmarco Crò. L’artista, ventisei anni, originario di Cimitile e con un curriculum ricco di collaborazioni tra cui quella con Vincenzo Salemme, sarà in scena da sabato 20 marzo, per cinque giorni consecutivi, con lo spettacolo teatrale “Quelle strane situazioni”. Ad accompagnarlo in questo nuovo progetto, rigorosamente in streaming, l’attrice Martha Festa.

Il testo, opera di Clelio D’Ostuni, è una commedia brillante in tre capitoli che ripercorre, in tre modi differenti, il primo incontro tra un uomo e una donna attraverso sei personaggi e tre scenari completamente diversi. “Un modo per tenere vivo il fuoco del palcoscenico seppur ancora a distanza – spiega Gianmarco – purtroppo il nostro è il settore più colpito da questa terribile pandemia e spiragli di ripresa per il momento non ce ne sono. Ecco spiegata – aggiunge – la scelta di ritornare in streaming rispondendo ad un format che lo scorso mese di dicembre ha avuto molti consensi contribuendo anche alla ripartenza del settore”.

Ecco il link per accedere allo streaming: